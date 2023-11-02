«В итоге не победит»: в США рассказали, как СВО закончится для Украины AT: на Украине понимают неспособность победить Россию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На Украине осознают, что проиграют в противостоянии с Россией, сообщает обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер. По ее словам, именно из-за этого чиновники в Киеве воруют деньги, направленные странами Запада в качестве помощи. Шоуолтер уверена, что они «делают заначки» в других странах, готовясь к побегу.

Печально то, что чиновники, ворующие эти деньги (с Запада. — NEWS.ru), должно быть, понимают, что военные действия проиграны и Украина в итоге не победит, — сказала Шоуолтер.

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за позиции стран Запада и националистов. По его мнению, из-за этого украинский народ оказался в большей степени вовлечен в «заведомо проигранную войну».

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны Запада глумятся над президентом Украины Владимиром Зеленским, он стал объектом презрения. Полковник также убежден, что Украина уже практически проиграла противостояние с Россией, а Зеленский, который был едва ли не «героем» на Западе, стал посмешищем для союзников Киева.

Бывший сотрудник Пентагона считает, что Украина «уже мертва», однако Вашингтон продолжит отправлять Киеву миллиарды ради «поддержания лжи», и это будет продолжаться до президентских выборов в США, после которых страна забудет про Украину и «пойдет дальше».