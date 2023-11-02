В США раскрыли причину отказа Зеленского от переговоров с Россией Экс-морпех Хо: Зеленский отказался от переговоров с РФ из-за стран Запада

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за позиции стран Запада и националистов, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его мнению, из-за этого украинский народ оказался в большей степени вовлечен в «заведомо проигранную войну».

Как только он (Владимир Зеленский — NEWS.ru) вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: «Видишь вон то дерево? Вот на нем ты и будешь висеть, если заключишь мир», — сказал Хо.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны Запада глумятся над президентом Украины Владимиром Зеленским, он стал объектом презрения. Он также убежден, что Украина уже практически проиграла противостояние с Россией, а Зеленский, который был едва ли не «героем» на Западе, стал посмешищем для союзников Киева.

Бывший сотрудник Пентагона считает, что Украина «уже мертва», однако Вашингтон продолжит отправлять Киеву миллиарды ради «поддержания лжи», и это будет продолжаться до президентских выборов в США, после которых страна забудет про Украину и «пойдет дальше».