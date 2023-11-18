«Денег не будет»: в Киеве заявили о сокращении поддержки Запада Соскин: Зеленскому сообщили, что Запад сократит поддержку из-за провалов ВСУ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили о сокращении поддержки Запада. По его мнению, украинского лидера предупредили, что денег больше не будет, потому что Вооруженные силы Украины не добиваются успехов на фронте.

Денег Украине уже не будет. Видимо, Зеленскому и Ермаку про это сказали, что уже всё. Вы наступать уже не можете, вы бесполезны, — сказал Соскин.

Он добавил, что единственным правильным решением для Киева при таком раскладе будет отмена военного положения и проведение переговоров с Москвой.

Ранее политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.

Агентство Bloomberg 18 ноября сообщило, что Зеленский предупредил о возможном отступлении ВСУ. Он отметил, что Киев ощущает нехватку снарядов, которая вызвана смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС.