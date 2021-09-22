«Пересчёт невозможен»: в Мосгоризбиркоме ответили Венедиктову о данных ДЭГ

Вопрос о пересчёте результатов онлайн-голосования в Москве нельзя поставить, заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, сверка, о которой заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, носит не юридический, а информационный характер. Слова представителя комиссии приводятся в её Telegram-канале.

Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен, — подчеркнул он.

Реут отметил, что общественный штаб не имеет законодательных прав по принятию решения о пересмотре итогов выборов. Заявление Венедиктова касается «их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования».

На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчёта результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита, — заключил он.

Венедиктов заявил, что техническая группа пересчитает результаты онлайн-голосования в Москве к 27 сентября. По его словам, эти данные будут выложены в открытый доступ и ознакомиться с ними сможет любой желающий. При этом общественный штаб попросил Центризбирком сохранить «бумажные следы» онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.