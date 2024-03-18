ВС России не дали «Вампиру» пустить кровь: новости СВО на вечер 18 марта

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины предприняли попытку ударить по Белгородской области, регион был атакован из реактивной системы залпового огня, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, противник выпустил десять снарядов из РСЗО RM-70 «Вампир». Все ракеты были сбиты в небе над регионом, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром и днем 18 марта, читайте в материале NEWS.ru.

О чем отчитались в Минобороны РФ

В свежей сводке Министерства обороны РФ говорится, что российские военные ударили по объекту, где проходило совещание представителей командного состава Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Участие в атаке принимала оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

В Минобороны добавили, что ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Также были улучшены позиции на Авдеевском направлении. Кроме того, были пресечены попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области.

Фото: МО Украины

Сколько сел под Белгородом третьи сутки остаются без света

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе 18 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области призвал местных жителей укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

До этого Гладков рассказал, что 13 населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остаются без электроснабжения после украинских обстрелов линии электропередачи 15 марта. По его словам, в пунктах временного размещения находятся порядка 600 человек. Заместитель губернатора Сергей Довгалюк вторые сутки находится в Грайвороне, где энергетики пытаются восстановить энергоснабжение.

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале написал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь по Белгороду кассетными боеприпасами, запрещенными соответствующей конвенцией от 2008 года, которую не подписали ни Украина, ни Россия. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Как ВСУ атаковали мирных жителей

Украинская армия атаковала Горловку беспилотниками, сообщила пресс-служба представительства ДНР в СЦКК. По его данным, сбросы боеприпасов с дрона ВСУ зафиксировали в Никитовском районе города.

Мэр Горловки Иван Приходько написал в своем Telegram-канале, что в поселке Гольмовский Никитовского района в результате атак беспилотников ВСУ повреждены несколько домостроений и линий электропередачи. Градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях, быть предельно внимательными и осторожными.

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли пожилых мирных жителей, когда отступали из села Мирного в Запорожской области. Согласно его сведениям, тела пенсионеров обнаружили российские разведчики. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Где Москва расчертит санитарные границы между Украиной и Россией

Россия вынуждена создавать санитарные границы на Украине из-за обстрелов приграничных российских регионов, эта граница может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса, предположил военный политолог Александр Перенджиев. Санитарная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где границы будут расчерчены, бессмысленно, подчеркнул он.

Перенджиев добавил, что сдерживающим естественным рубежом является река Днепр, которая должна стать кордоном при условии, что Россия не станет эти территории присоединять. В случае если эти территории будут присоединены, санитарная зона продвинется дальше. Он допустил, что вся Украина может оказаться под контролем РФ.

Создание буферной или санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, такая мера, заявленная Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press Владимир Путин

Какой техники не хватает Киеву

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военных бригад, которая исчисляется десятками, сообщил журнал Forbes. Согласно его информации, это вынудило украинское командование отправить в Работино в Запорожской области одно подразделение, не оснащенное тяжелой техникой.

Журналисты добавили, что сегодня в районе Работино находятся 65-я и 82-я бригады украинских войск. Еще одна, 47-я бригада, была направлена под Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Авторы публикации уверены, что украинская армия не имеет достаточного числа подразделений для проведения ротации войск.

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