Украинская армия столкнулась с нехваткой десятков военных бригад Forbes: ВСУ отправили в Работино недооснащенное бригадами подразделение

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военных бригад, которая исчисляется десятками, сообщил журнал Forbes. Согласно его информации, это вынудило украинское командование отправить в Работино в Запорожской области одно подразделение, не оснащенное тяжелой техникой.

Нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад, — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что сегодня в районе Работино находятся 65-я и 82-я бригады украинских войск. Еще одна, 47-я бригада, была направлена под Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Авторы публикации уверены, что украинская армия не имеет достаточного числа подразделений для проведения ротации войск.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали Горловку беспилотными летательными аппаратами. По его информации, сбросы боеприпасов с дрона ВСУ зафиксировали в Никитовском районе города.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении командного пункта и живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении фронтовыми бомбардировщиками Су-34. В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции.