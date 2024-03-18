Российские войска ударили по месту встречи командиров СБУ и ВСУ Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по месту совещания командиров СБУ и ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России совершили удар по объекту, где проходило совещание представителей командного состава Вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны РФ. Согласно данным ведомства, участие в атаке принимала оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, — говорится в публикации.

В Минобороны добавили, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Также были улучшены позиции на Авдеевском направлении. Кроме того, были пресечены попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области.

В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу Российской Федерации украинских диверсионно-разведывательных групп, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны сообщило, что российские артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение украинским диверсионно-разведывательным группам в приграничной зоне Курской области. Военнослужащие используют гаубицы Д-30, огонь ведется по живой силе, бронированной технике, опорным пунктам и строениям.