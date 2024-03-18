Украинские военные расстреляли пенсионеров в Запорожье «РВ»: ВСУ убили пенсионеров перед бегством из села Мирного

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли пожилых мирных жителей, когда отступали из села Мирного в Запорожской области. Согласно его сведениям, тела пенсионеров обнаружили российские разведчики. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Как уточнил канал, накануне российские войска взяли под контроль Мирное, выбив из него силы противника. Незадолго до этого разведчики ВС РФ совершили рейд в населенный пункт. Когда военнослужащие осмотрели дома мирных жителей, они нашли в них трупы местных пенсионеров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили в сторону региона 108 снарядов из разных видов вооружений за сутки. По его словам, в результате действий противника погибли два мирных жителя. Кроме того, еще пять человек были ранены.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что украинские военные отступают на вторую и третью линию обороны в зоне специальной военной операции России. По его словам, у них заканчиваются боеприпасы.