Коц сообщил об обстреле Белгорода запрещенными боеприпасами Военкор Коц: ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь по Белгороду. Согласно его сведениям, противник ударил кассетными боеприпасами, запрещенными соответствующей конвенцией от 2008 года, которую не подписали ни Украина, ни Россия. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Белгород под обстрелом. <...> Противник бьет по городу кассетными боеприпасами, — написал Коц.

Военкор добавил, что в небе над городом работает система противовоздушной обороны. Он также опубликовал видео с места обстрела. В ролике слышны характерные множественные звуки разрывов и сирен.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Никольском два человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом. Кроме того, четыре человека получили ранения.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщал, что Глушковский район с самого утра находится под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, поселок Теткино оказался под ударом три раза, было повреждено оборудование на одном из предприятий, пострадавших нет.