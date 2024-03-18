Старовойт сообщил о продолжительных обстрелах Глушковского района Старовойт: ВСУ обстреливают Глушковский район с раннего утра

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Глушковский район Курской области с самого утра находится под обстрелами Вооруженных сил Украины, обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы повреждения инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что поселок Теткино обстреляли три раза, в результате чего поврежденным оказалось оборудование на одном из предприятий.

Глушковский район с самого утра опять подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. В поселке Теткино зафиксировано три прилета на территории предприятия, есть повреждение оборудования, — написал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону региона 108 снарядов из разных видов вооружений. По его данным, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены.

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону». По его словам, преодолеть этот участок должно быть трудно с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев.