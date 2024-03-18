Два человека погибли под Белгородом при атаке ВСУ Гладков: два человека погибли в селе Никольском после отражения атаки ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

В селе Никольском Белгородской области два человека погибли в результате атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, еще четыре человека получили ранения.

По предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольском. В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина, — написал Гладков.

По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов дома маленькую девочку, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Ребенка доставили в областную больницу, рассказал Гладков.

Еще трое пострадавших отказались от госпитализации, добавил глава региона. Он уточнил, что один мужчина отравился угарным газом, он также помогал спасателям доставать девочку из-под обломков. Второй получил легкие осколочные ранения и ушибы, у третьего — баротравма. Всем им оказали помощь на месте.

В селе Никольском в результате атаки ВСУ были повреждены еще четыре домовладения, отметил Гладков. По его словам, информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что 13 населенных пунктов в Грайворонском городском округе, включая город Грайворон, третьи сутки остаются без света после обстрелов ЛЭП со стороны ВСУ. По его словам, в пунктах временного размещения находятся порядка 600 человек.