Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава области призвал местных жителей укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Утром 18 марта Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений. По его данным, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены. Из-за обстрелов разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов. На регион 29 раз совершали атаку беспилотники, добавил он.

Позже в Минобороны России сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью 11 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня. По данным ведомства, обстрел региона осуществлялся 18 марта с 11:30 до 11:45 мск.