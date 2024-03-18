ВСУ выпустили по Белгороду 11 реактивных снарядов за 15 минут Минобороны России: над Белгородской областью сбиты 11 реактивных снарядов

Фото: МО Украины

Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью 11 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, обстрел региона осуществлялся 18 марта с 11:30 до 11:45 мск.

18 марта с 11:30 до 11:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, «Ольха» и «Град», — рассказали в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что снаряды уничтожены в воздухе. Это восемь ракет РСЗО Vampire, две — РСЗО «Ольха» и одна — РСЗО «Град».

Утром 18 марта губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений. По его данным, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены. Из-за обстрелов разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов. На регион 29 раз совершали атаку беспилотники, добавил он.

Позже губернатор сообщил, что в результате атаки ВСУ в селе Никольское погибли два человека. По его словам, еще четыре человека получили ранения.