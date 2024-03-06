Травля Лолиты, взрыв в Одессе, хамство Пугачевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал виновных в травле певицы Лолиты Милявской, по порту Одессы нанесли удар в момент, когда в городе находился президент Украины Владимир Зеленский, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала ряд скандальных заявлений — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто виноват в «отмене» Лолиты?

Общественники «совершенно позорным образом» лишили профессии певицу Лолиту, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, никто не имеет права лишать человека любимого дела. Соседов назвал деятельность общественников «управляемой кем-то наверху шизой».

«Лолиту прикрыли совершенно позорно. Ее лишили профессии. Никто не имеет права лишать человека профессии. Она не может зарабатывать профессией, не может давать концерты. Это недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах. Эти общественники вызывают у меня большое недоверие, и я выступаю против них. Никакие они не общественники. Это какая-то шиза, управляемая кем-то наверху», — сказал Соседов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

Концерты Лолиты стали массово отменять в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, певица во время мероприятия не показала ничего необычного в сравнении с другими своими образами. В качестве примера он привел концерт пятилетней давности в Баку, где Лолита выступила в полупрозрачном костюме.

«Не понимаю, за что страдает Лолита? Хоть убейте. Ничего такого плохо она на „голой“ вечеринке не показала, отличного от образа, создаваемого ею годами. Вспомните фотожабы и мемы после ее выступления в 2017 году в Баку, тот полупрозрачный наряд с узорами на теле... Там такие были мемы, ее и к Ди Каприо в сцену из „Титаника“ прикручивали, что только с ней не делали. Тем не менее она хайпанула, она сама в интервью признавалась: большой концерт, много артистов, а все запомнят только мой костюм, мою выходку», — отметил музыкальный критик в беседе с NEWS.ru.

Музыкальный критик пояснил, что Милявская всю карьеру работала «на грани», при этом артистка не боялась критики в свой адрес.

«Она всю жизнь строила свою карьеру на грани, на хайпе, на ажиотаже, чтобы обсуждали, чтобы лились тонны помоев, чтобы она удачно из этого выкручивалась, выплывала», — сказал Бабичев.

Недавно Милявская уехала в Болгарию, где у нее есть свой участок и дом. Там же проживает ее собака по кличке Боцман. Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили в рамках своего YouTube-шоу выразил мнение, что Лолита не может долгое время оставаться без выступлений. Он отметил, что артистка долго не протянет без переполненных залов.

«Лолита, конечно, хочет вернуться. Потому что, насколько я знаю Лолиту, без зрителя, без переполненных залов, без этой вольтовой дуги, объединяющей ее со слушателем, почитателем, зрителем, она, я вынужден это сказать, долго не протянет», — заявил Кушанашвили.

На защиту Милявской встал и российский актер Иван Охлобыстин. В беседе с aif.ru он отметил, что в отличие от Филиппа Киркорова считает Лолиту искренним человеком, которого жаль в сложившейся ситуации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Все участники „голой“ вечеринки должны получить забвение. Про того же Киркорова. Съездив в Донбасс, он станет любим людьми? Нет. Люди испытывают к нему брезгливое чувство. Он стал мемом — человек „не из той двери“. В случае с Лолитой это вопрос времени, Лолиту жалко, она искренний человек. В случае с Киркоровым это навсегда. Изменилось время, изменилась идиома. Он всегда будет человеком, топтавшимся на кресте. Ивлееву жалко... но ничего изменить нельзя. Хабалка и случайный человек, получивший возможности и использовавший их не так, как следовало... Билана не решусь судить. Я с ним общался, он показался мне хорошим человеком», — рассудил Охлобыстин.

Сама певица 6 марта в своем Telegram-канале сообщила, что в последнее время увлеклась садоводством, но все же надеется вернуться к своей профессиональной деятельности. При этом артистка оставила ироничный ультиматум.

«Тут главное — остановиться вовремя. P. S. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — пошутила Лолита.

Накануне певица также рассказала, что вернулась домой, в Россию. О своих дальнейших планах артистка говорить не стала.

«Ну вот я у себя в кровати в Москве. Заняла привычное место у себя на диванчике. В три утра я прилетела, поэтому нарушила все свои расписания», — уточнила Лолита в личном Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Взрыв в порту Одессы: что это было?

Telegram-канал Readovka сообщил, что по порту Одессы нанесен удар. По информации канала, в это время в городе находился президент Украины Владимир Зеленский.

Readovka сообщает, что в момент удара в порту могла проходить церемония награждения бойцов украинского спецназа. Информацию об ударе также передает местный Telegram-канал «Типичная Одесса».

«Очевидцы видели его кортеж», — написали журналисты издания «Страна.ua» о присутствии Зеленского в городе.

Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что в Одессе сейчас также находится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По данным канала, политик прибыл на встречу с Зеленским.

Портал iefimerida также писал, что украинский президент планировал встретиться с греческим премьер-министром в Одессе. Незадолго до мощного взрыва в порту самолет греческого политика приземлился в аэропорту.

По данным портала, самолет Мицотакиса сел в 10:30 по местному времени, а уже через 15 минут в порту раздался взрыв. Визит греческого премьера планировался в обстановке секретности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Порт Одесса

Позднее портал «Прото тема» сообщил, что греческая делегация не испытывает трудностей с безопасностью в Одессе. При этом портал сообщил об атаке на кортеж Зеленского. Официального подтверждения этим сведениям не поступало.

«У нас все в порядке», — рассказал «Прото тема» госминистр Ставрос Папаставру, входящий в греческую делегацию.

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы. По данным ведомства, объект использовался украинскими военными для подготовки атак с морскими беспилотниками.

Пугачева рассыпалась в оскорблениях

Певица Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста.

«Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Че ты испугался? <...> Так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь», — сказала она.

Ранее Стас Михайлов жестко высказался в адрес артистов, которые прославились в России, а в сложное время сбежали за границу и облили родную страну грязью. Певец отмечал, что успешным в профессии людям нельзя критиковать страну, где они прославились.

Примадонна также заявила, что нормальные люди в Россию не вернутся. Таким образом она прокомментировала выпады в свой адрес из-за отъезда за границу.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда (в Россию. — NEWS.ru)», — объявила Пугачева.

Шоумен и продюсер Стас Барецкий в комментарии NEWS.ru выразил мнение, что Пугачева попала в какую-то секту. По словам шоумена, иначе объяснить скандальное поведение и оскорбления в адрес Михайлова нельзя. Барецкий отметил, что едва ли ответ Примадонны задел самого Михайлова, который только получил дополнительную медийность.

«Я слышал, что Пугачева где-то плясала на какой-то яхте под украинскую песню. Мне кажется, что она это делает от злости какой-то. Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление. <...> Все так мелко для нее, для той Аллы Борисовны, которую мы помним. <...> Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», — высказался Барецкий.

Шоумен добавил, что поведение Пугачевой напомнило ему актера Алексея Панина, прославившегося провокациями. Барецкий также предположил, что российская публика после последних событий вряд ли сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что Алла Пугачева может не возвращаться в Россию. Парламентарий отметил, что будет добиваться, чтобы больше ни певица, ни ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), не получали никаких авторских отчислений и гонораров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

«Большинство людей в России не критиковали Аллу Пугачеву, надеясь, что ее временное помешательство, как тогда казалось, пройдет и она одумается. Пугачева, как человек мудрый и возрастной, в отличие от Галкина, казалась аккуратной и разумной. Но то, что она сейчас сделала, ее высказывание ставит на ней уже окончательный крест. К сожалению, я вынужден признать, что у нее уже сифилис души», — сказал Милонов.

Депутат добавил, что лицензионные сборы должны идти в фонд помощи пострадавшим от действий властей Украины. По словам Милонова, Пугачевой больше незачем ехать в Россию, он подчеркнул, что она сделала свой выбор.

«Просто ведет на себя позор. Надеюсь, мы сможем добиться, чтобы больше ни она, ни ее муж не получали никаких авторских отчислений и гонораров, чтобы лицензионные сборы шли в фонд помощи пострадавшим от украинской агрессии. А Пугачева может не возвращаться. Она, видимо, свой выбор сделала», — заключил парламентарий.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что не согласен с мнением Пугачевой, назвавшей «ненормальными» планирующих вернуться в страну россиян. По его словам, все нормальные люди находятся в России. Бородин также раскритиковал проживающую в США дочь артистки Кристину Орбакайте, которая зарабатывает на концертах в РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кристина Орбакайте

«Хочется сказать кормилице всея Руси Алле Пугачевой, что все нормальные люди находятся как раз в России. Настоящие артисты поддерживают свою страну, дают концерты на передовых позициях. В отличие от Орбакайте, которая как цыганка приезжает из Америки и дает концерты по всей России, чтобы заработать на россиянах. Весьма странная позиция. Получается, что и Кристина Орбакайте к нормальным людям не относится», — констатировал Бородин.

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