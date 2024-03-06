«Как цыганка»: Бородин обратился к оскорбившей россиян Пугачевой Бородин в обращении к Пугачевой заявил, что все нормальные люди находятся в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что не согласен с мнением певицы Аллы Пугачевой, назвавшей «ненормальными» планирующих вернуться в страну россиян. По его словам, все нормальные люди находятся в России. Бородин также раскритиковал проживающую в США дочь артистки Кристину Орбакайте, которая зарабатывает на концертах в РФ.

Хочется сказать кормилице всея Руси Алле Пугачевой, что все нормальные люди находятся как раз в России. Настоящие артисты поддерживают свою страну, дают концерты на передовых позициях. В отличии от Орбакайте, которая как цыганка приезжает из Америки и дает концерты по всей России, чтобы заработать на россиянах. Весьма странная позиция. Получается, что и Кристина Орбакайте к нормальным людям не относится, — констатировал Бородин.

Ранее Пугачева отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, заявившего, что все уехавшие из России артисты еще «приползут на коленях» обратно. По словам певицы, «нормальные люди» не собираются возвращаться. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать», пока есть возможность.

3 марта Орбакайте выступила с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Поклонники певицы боялись, что шоу могут внезапно отменить, но мероприятие состоялось. Перед этим концерты Орбакайте были отменены в нескольких российских городах, в том числе в Улан-Удэ и Иркутске.