«Я живу в России»: Орбакайте обвела россиян вокруг пальца и дала концерт

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте едва не лишилась всех концертов в РФ из-за позиции общественников. Что певица сказала о слухах о своем отъезде, как у нее получилось выйти на сцену в Санкт-Петербурге?

Что известно о концерте Орбакайте в Петербурге

Вечером 3 марта у Орбакайте состоялся сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Перед началом шоу зрители боялись внезапной отмены, а сотрудники концертного зала говорили о низкой продаже билетов. Кроме того, в БКЗ не было афиш концерта Орбакайте.

Несмотря на опасения, выступление все же состоялось. Во время концерта певица отметила, что «любит поговорить, но сейчас уже не обо всём».

Артистка также поблагодарила фанатов, что они разделяют с ней важный для ее семьи день. Дело в том, что мать певицы Алла Пугачева традиционно празднует первое воскресенье марта. В 1990-х Примадонна гуляла по центру Москвы и дарила прохожим желтые цветы. После этого певица праздновала наступление весны с друзьями. На вечеринке гости и хозяйка произносили фразу: «Весну — разрешаем!»

Во время концерта Орбакайте исполнила не только свои хиты, но и Пугачевой. Ближе к концу выступления артистка вышла в зал в платье-балахоне, украшенном большим количеством страз. Когда певица поднималась обратно, небольшой букет тюльпанов выскользнул из ее рук. Запутавшись в цветах и наряде, Орбакайте упала прямо на сцене.

К артистке сразу подбежали охранники и некоторые танцоры. Они помогли певице встать и жестами попросили у зала поддержки. Публика поаплодировала артистке.

«Снимайте его (платье. — NEWS.ru)», — сказала Орбакайте подбежавшим охранникам и хореографам из подтанцовки.

В конце артистка попросила публику принять ее песни, которые помогают по жизни даже в «веселые и неудобные» моменты, пишет «Фонтанка».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Что сказала Орбакайте о своем отъезде из РФ

Орбакайте опровергла слухи о своем отъезде из России. Отвечая на вопрос корреспондента LIFE.ru, надолго ли певица вернулась в Россию, артистка заявила, что «здесь живет».

«Я здесь живу», — отметила Орбакайте.

Как уточняет издание, после этого охранники оттеснили корреспондента в сторону. Они также попросили не задавать артистке провокационные вопросы.

Почему отменялись концерты Орбакайте

Орбакайте в 2024 году планировала посетить несколько российских городов с сольной программой «На бис!», однако ее тур оказался под угрозой срыва. Выступления дочери Пугачевой отменили в нескольких городах, в том числе в Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Владивостоке. Причиной отмены стала позиция общественных организаций, указывающих, что артистка живет за рубежом, но хочет зарабатывать в РФ.

«Орбакайте ничего не говорила про СВО. Но сейчас общество настроено резко против США, где многие артисты пропадают месяцами: у них там гражданство, дома, семьи. В трудную минуту они уехали из России и приезжают раз в полгода в РФ только заработать. Мягко говоря, часть россиян не понимает, как так можно — пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», — отмечал в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

Директор певицы Александр Качан находился в недоумении из-за аннулирования выступлений. Он напомнил, что артистку показывали на федеральных каналах в рамках новогодних программ. В ноябре стало известно, что Орбакайте сыграла одну из ключевых ролей в сериале «Тест на беременность», выходящем на Первом канале. Позднее стало известно, что Качан прекратил сотрудничество с певицей.

Недавно источник издания «Абзац» рассказывал о намерении Орбакайте выступить перед участниками специальной военной операции в лечебных учреждениях. По информации журналистов, такие планы артистка строит на «свой следующий приезд в Россию».

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