«Никому не интересна»: в Госдуме навсегда отреклись от Пугачевой Депутат Шолохов: Пугачева полностью утратила уважение в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

У Аллы Пугачевой не осталось ни голоса, ни вида, ни уважения к ней со стороны граждан России, она уже никому не интересна, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так он отреагировал на слова Примадонны о том, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. По мнению Шолохова, только при помощи оскорблений Пугачева может вызвать к себе интерес.

Она уже никому не интересна. Пожалуй, кроме такого способа вызвать к себе интерес у нее ничего не осталось. Ни голоса, ни вида, ни тем более уважения к ней со стороны граждан России, — сказал Шолохов.

Ранее Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста. Примадонна добавила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов после слов Пугачевой призвал ее не возвращаться в Россию. Парламентарий отметил, что будет добиваться, чтобы больше ни певица, ни ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не получали никаких авторских отчислений и гонораров.