«Сифилис души»: в Госдуме попросили Пугачеву не возвращаться в Россию Милонов: Пугачева может не возвращаться в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева может не возвращаться в Россию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что будет добиваться, чтобы больше ни певица, ни ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не получали никаких авторских отчислений и гонораров.

Большинство людей в России не критиковали Аллу Пугачеву, надеясь, что ее временное помешательство, как тогда казалось, пройдет, и она одумается. Пугачева, как человек мудрый и возрастной, в отличие от Галкина, казалась аккуратной и разумной. Но то, что она сейчас сделала, ее высказывание ставит на ней уже окончательный крест. К сожалению, я вынужден признать, что у нее уже сифилис души, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что лицензионные сборы должны идти в фонд помощи пострадавшим от действий властей Украины. По словам Милонова, Пугачевой больше незачем ехать в Россию, он подчеркнул, что она сделала свой выбор.

Просто ведет на себя позор. Надеюсь, мы сможем добиться, чтобы больше ни она, ни ее муж не получали никаких авторских отчислений и гонораров, чтобы лицензионные сборы шли в фонд помощи пострадавшим от украинской агрессии. А Пугачева может не возвращаться. Она видимо свой выбор сделала, — заключил парламентарий.

Ранее Пугачева высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста, назвала певца нелицеприятным словом и предложила ему «зарабатывать, пока может».