В Совфеде придумали, с кем можно сравнить Пугачеву Сенатор Гибатдинов назвал «возней пауков» оскорбление Пугачева в адрес Михайлова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Оскорбление певицы Аллы Пугачевой в адрес коллеги по цеху Стаса Михайлова можно сравнить с «возней пауков в банке», рассказал NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, «одни побежали кто куда, другие их догрызают».

Если честно, нет никакого желания ни следить, ни комментировать действия так называемого бомонда (Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова. — NEWS.ru). Это напоминает возню пауков в банке — одни побежали кто-куда, другие их догрызают. Особенно неприятно наблюдать за тем, как знаменитости пытаются отбелить свое имя после скандалов и едут на Донбасс с концертами. В этом нет искренности — только жажда наживы, — добавил собеседник.

Ранее Пугачева высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста, назвала певца нелицеприятным словом и предложила ему «зарабатывать, пока может».

До этого Стас Михайлов жестко высказался в адрес артистов, которые прославились в России, а в сложное время сбежали за границу и облили родную страну грязью. Певец отмечал, что успешным в профессии людям нельзя критиковать страну, где они прославились.

3 марта Пугачева выпустила первую за пять лет песню «Не беспокойся за меня». Артистка презентовала композицию в свой праздник «День желтых цветов», однако ряд представителей шоу-бизнеса раскритиковали ее. Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что принципиально не станет слушать этот трек. По его словам, история Аллы Пугачевой окончена для него навсегда.

В день премьеры песни Аллы Пугачевой народный артист России Филипп Киркоров поделился в соцсетях новым треком бывшей супруги и сопроводил пост надписью: «Пой, Алла! Люблю!» Однако спустя сутки певец удалил публикацию. Из его личного блога также пропали все упоминания об исполнительнице.