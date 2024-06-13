Составлен список стран, поздравивших Путина с Днем России

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В среду, 12 июня, вся страна отмечала День России. Кто из мировых лидеров не проигнорировал праздник и выразил поздравления?

Что сказал Лукашенко

12 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили вопросы развития стратегического партнерства и союзничества. Лукашенко также тепло поздравил Путина с Днем России.

«Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником — Днем России. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая», — сказано в сообщении Кремля.

Что пожелал Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина с Днем России. Политик выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться. Сообщение Пашиняна опубликовала пресс-служба кабмина Армении.

«Пожалуйста, примите мои искренние поздравления с национальным праздником Российской Федерации — Днем России. <...> Уверен, что многовековые отношения между Арменией и Россией, основанные на принципах равноправия и учитывающие интересы народов обеих стран, будут продолжать конструктивно развиваться, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в письме Пашиняна.

Премьер Армении отдельно пожелал Путину и Мишустину здоровья и благополучия, а российскому народу — процветания и добра. Он также назвал День России знаменательным для граждан страны.

Как на праздник отреагировали в ОАЭ

Самое высокое здание в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасилось в цвета российского флага. Одну из главных достопримечательностей Дубая подсветили в честь Дня России.

В здании насчитывается 163 этажа. Строительство небоскреба велось с 2004 по 2010 год. Работы обошлись в $1,5 млрд. Фасад небоскреба является одним из самых больших в мире LED-экранов площадью 32,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому российский триколор охватил все здание.

Поздравил ли Путина Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму, выразив уверенность в дальнейшем укреплении отношений двух стран и процветании РФ и КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

«Я посылаю горячие поздравления и товарищеский привет от имени правительства и всего народа КНДР президенту и в его лице дружественному правительству и народу России по случаю Дня России», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын отметил, что под «энергичным и верным руководством» Путина российский народ уверенно преодолевает различные внешние вызовы в виде санкций и давления со стороны враждебных сил, защищает суверенитет, безопасность и национальные интересы и успешно продвигается на пути к построению сильной и процветающей России.

Северокорейский лидер добавил, что народ его страны «всегда рад успехам России» и выражает полную поддержку и солидарность ее армии и народу, которые борются за «справедливость и истину».

Что сказали в Никарагуа

Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо также направили поздравления президенту и народу РФ по случаю праздника.

«Дорогой брат-президент, от имени народа и правительства примирения и национального единства республики Никарагуа и от нас лично примите самые теплые поздравления вам, народу и правительству Российской Федерации, с празднованием 34-й годовщины Дня России», — заявили Ортега и Мурильо.

Руководители Никарагуа добавили, что вместе с россиянами «в духе братского единства» отмечают этот день, «разделяя такие ценности, как любовь, семья, вера, возможность жить в гармонии и с надеждой».

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