Москву в День России накрыли ливни: погибшие, последствия, что известно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Москву в День России накрыли мощнейшие ливни. Что об этом известно, есть ли пострадавшие, какие еще последствия бушующей в столице стихии?

Что известно о ливнях в Москве

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец еще утром 12 июня предупредил, что в Москве в День России ожидаются тропические ливни и грозы. По его словам, при этом температура воздуха установится на отметке +26 градусов.

«Аэросиноптическая ситуация обусловлена волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, что сулит долговременность ненастья», — предупредил специалист.

К вечеру праздничного дня в Сети начали появляться видео сильнейшего ливня. Непогода настигла столицу и область 12 июня. В отдельных районах идет град.

«Просто хлещет», — поразился один из автомобилистов в одном из роликов.

На представленных очевидцами кадрах дождь стеной обрушился на город. Видимость в ролике близка к нулевой. Порывы ветра разносят воду по дорогам, превращая непогоду в настоящую стихию. Дождь хлещет с такой силой, что водителей не спасают даже дворники.

Что известно о пострадавших и последствиях

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска было приостановлено. Также движение составов на МЦД-4 приостановлено в сторону Апрелевки.

Это произошло из-за повреждения элементов контактного провода на Курском вокзале. Отмечается, что на месте работала бригада энергетиков. Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах столицы возможны локальные изменения маршрутов наземного транспорта.

Кроме того, в московском метро наблюдался сбой на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. В столичном департаменте транспорта отметили, что на пути упало дерево. Из-за ЧП интервал движения поездов увеличился.

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути», — сказано в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что три человека пострадали из-за шторма в Москве. По данным канала, деревья упали на ноги двум девушкам в Вешняках и Северном Медведково. О том, какие травмы получил третий житель столицы, не сообщается.

Пострадавшим москвичкам потребовалась помощь врачей, утверждают источники канала. Отмечается, что в некоторых районах города идет град размером со сливу. На улице Вавилова дерево угодило в машину и оборвало провода. По прогнозам синоптиков, дождь продолжит идти до завтрашнего утра.

Также в подмосковном Щелково рухнуло дерево. В результате происшествия погибли мужчина и девятилетний ребенок. В региональном управлении СК уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. По предварительным данным, мужчина с внуком прятались под деревом от дождя.

«По предварительным данным, мужчина с внуком возвращался с пляжа по территории парковой зоны и в момент сильного порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что пострадавшие скончались на месте от полученных травм. В ведомстве намерены дать оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.

При этом некоторые жители столицы не унывают. Очевидцы сняли на камеру, как один из дворников Москвы пытался «прогнать» лужу во время мощного ливня, видеоролик был опубликован в Сети. В нем можно заметить, как городской работник, одетый в оранжевый дождевик, неторопливо выгребает воду при помощи веника, помогая ей уйти в водосток.

Также на улице Китай-города мужчина в костюме Человека-паука поднял из лужи проплывавшего мимо москвича. Кадры появились в Сети. На записи видно, как житель столицы плещется на проезжей части, к нему подбегает супергерой и поднимает на тротуар.

После этого мужчина убегает. Человек-паук делает кувырок в воздухе и оглядывается по сторонам.

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