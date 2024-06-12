Человек-паук спас «тонущего» на улице Китай-города Мужчина в костюме Человека-паука поднял из лужи проплывавшего мимо москвича

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Мужчина в костюме Человека-паука поднял из лужи проплывавшего мимо москвича на улице Китай-города, кадры опубликовал Telegram-канал «Москва онлайн». На записи видно, как житель столицы плещется на проезжей части, к нему подбегает «супергерой» и поднимает на тротуар.

После этого мужчина убегает. Человек-паук делает кувырок в воздухе и оглядывается по сторонам.

В среду, 12 июня, столицу и область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Москвичи публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются стеной. Отмечается, что на улицах города практически нулевая видимость, сильный ветер разносит воду по дорогам.

Также очевидцы сняли на камеру, как один из дворников Москвы пытался «прогнать» лужу во время мощного ливня. В нем можно заметить, как городской работник, одетый в оранжевый дождевик, неторопливо выгребает воду при помощи веника, помогая ей уйти в водосток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал, что рабочая неделя с 10 по 14 июня в Москве и Санкт-Петербурге будет дождливой. Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 3–4 градуса. В ночные часы в Москве температура воздуха будет в районе 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24–29 градусов, отметил Вильфанд. Солнце будет появляться, но реже, чем на предыдущей неделе, уточнил синоптик.