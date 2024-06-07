Москвичам и петербуржцам предрекли еще одну дождливую неделю Синоптик Вильфанд: следующая неделя в Москве и Петербурге будет дождливой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга ждет еще одна дождливая рабочая неделя с 10 по 14 июня, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что погода в столице и Подмосковье при этом будет теплой, температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

В Москве, Подмосковье и сопредельных областях будет теплая погода в течение всей недели. Температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса. Но поскольку над центром Европейской России господствует циклоническая деятельность, то везде будут идти кратковременные дожди, — пояснил синоптик.

В ночные часы в Москве температура воздуха будет в районе 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24–29 градусов, отметил Вильфанд. Солнце будет появляться, но реже, чем на предыдущей неделе, уточнил синоптик. Тем временем, по словам эксперта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области температурный фон ожидается близким к климатической норме.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области температурный фон будет близким к климатической норме. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне 7–12 градусов, дневные — 21–26. В первой половине недели ожидаются кратковременные дожди, в последующем — преимущественно без осадков, — заключил Вильфанд.

Метеорологи ранее объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за возможной грозы. Он будет действовать до 01:00 8 июня. Также существует вероятность града до 01:00 мск.