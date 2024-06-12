Москву накрыли тропические ливни: кадры бушующей в столице стихии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В День России, 12 июня, столицу страны накрыли сильнейшие ливни и грозы. В отдельных районах города прошел град. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в течение дня в Москве может выпасть до 42 миллиметров осадков, что составляет 54% от месячной нормы.

В связи с этим, указал эксперт, в городе будут возможны сильные подтопления. При этом температура воздуха установится на отметке +26 градусов, отметил синоптик.

Прогноз специалиста сбылся — уже в середине дня москвичи столкнулись с сильными ливнями. Так, очевидцы даже сняли на камеру, как один из дворников Москвы пытался «прогнать» лужу во время мощного дождя. Городской работник, одетый в оранжевый дождевик, неторопливо выгребал воду при помощи веника, помогая ей уйти в водосток.

Также жители столицы поделились кадрами, на которых дождь стеной обрушился на город. Видимость в роликах близка к нулевой. Порывы ветра разносят капли по дорогам, превращая непогоду в настоящую стихию. Дождь хлещет с такой силой, что водителей не спасают даже дворники.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице до конца дня. Дожди с новой силой продолжатся в четверг, 13 июня, предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он также не исключил осадков в виде града. Однако, по словам специалиста, с пятницы, 14 июня, в столице установится теплая и сухая погода.

Подробнее о том, как дождь разбушевался в столице — в фотогалерее NEWS.ru.