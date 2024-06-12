Погода подготовила особый «подарок» москвичам на День России Синоптик Тишковец: 12 июня на Москву обрушатся тропические ливни и грозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве в День России, 12 июня, ожидаются тропические ливни и грозы, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, при этом температура воздуха установится на отметке +26 градусов, передает РИА Новости.

Аэросиноптическая ситуация обусловится волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, что сулит долговременность ненастья, — предупредил специалист.

Согласно прогнозу синоптика, во второй половине дня на Москву обрушится до 30 мм осадков, а вечером — еще 12 мм. Тишковец отметил, что эти дожди составят 54% от все месячной нормы осадков. В связи с этим, указал эксперт, в городе будут возможны сильные потопы.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что ливневые дожди и грозы в Москве и Московской области будут длиться 12 и 13 июня, местами может пройти град. Самые сильные осадки ожидаются в четверг. Однако, по его словам, уже с пятницы, 14 июня, в столице установится теплая и сухая погода.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в свою очередь заявил, что дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями. По его словам, аэрозоли являются центрами конденсации. При этом эксперт добавил, что не стоит придавать этому фактору слишком большое значение.