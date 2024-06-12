Стало известно, сколько человек пострадали из-за шторма в Москве Mash: три человека пострадали из-за шторма в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Три человека пострадали из-за шторма в Москве, передает Telegram-канал Mash. По его данным, деревья упали на ноги двум девушкам в Вешняках и Северном Медведково. О том, какие травмы получил третий житель столицы, не сообщается.

Пострадавшим москвичкам потребовалась помощь врачей, утверждают источники канала. Отмечается, что в некоторых районах города идет град размером со сливу. На улице Вавилова дерево угодило в машину и оборвало провода. По прогнозам синоптиков, дождь продолжит идти до завтрашнего утра.

В среду, 12 июня, Москву и Московскую область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Жители столицы публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются стеной. Отмечается, что на улицах города практически нулевая видимость, сильный ветер разносит потоки воды по дорогам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал, что рабочая неделя с 10 по 14 июня в Москве и Санкт-Петербурге будет дождливой. Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 3–4 градуса. В ночные часы в Москве температура воздуха будет в районе 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24–29 градусов, отметил Вильфанд. Солнце будет появляться, но реже, чем на предыдущей неделе, уточнил синоптик.