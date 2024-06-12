Появились фото с места падения дерева на мужчину и ребенка в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места падения дерева в подмосковном Щелково. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли мужчина и девятилетний ребенок. В региональном управлении СК уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. По предварительным данным, мужчина с внуком прятались под деревом от дождя.

По предварительным данным, мужчина с внуком возвращался с пляжа по территории парковой зоны и в момент сильного порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что пострадавшие скончались на месте от полученных травм. В ведомстве намерены дать оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.

В среду, 12 июня, Москву и Московскую область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Жители столицы публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются стеной. Отмечается, что на улицах города практически нулевая видимость, сильный ветер разносит воду по дорогам.