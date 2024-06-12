Самое высокое здание в мире подсветили в цвета флага России Небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага День России

Фото: Даниил Катеренчук/ТАСС

Подсветка здания «Бурдж-Халифа» в Дубае в День России

Самое высокое здание в мире небоскреб Бурдж-Халифа окрасилось в цвета российского флага, передает ТАСС. Одну из главных достопримечательностей Дубая подсветили в честь Дня России.

В здании насчитывается 163 этажа. Строительство небоскреба велось с 2004 по 2010 год. Работы обошлись в $1,5 млрд. Фасад небоскреба является одним из самых больших в мире LED-экранов площадью 32,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому российский триколор охватил все здание.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил соотечественников с Днем России. Глава государства произнес речь на церемонии вручения госнаград в Кремле. Российский лидер отметил, что патриотизм и чувство ответственности россиян стали важными опорами для военнослужащих в зоне спецоперации. По словам Путина, вся страна поддерживает «наших героев».

Президент также провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава республики тепло поздравил Путина с Днем России. Президенты РФ и Белоруссии обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, которые лидеры достигли по итогам переговоров в Минске 24 мая.