Новые агрессивные санкции США: последствия, ответит ли Россия

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Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Кого затронут рестрикции, ответит ли Россия?

Что известно о новых санкция против РФ

Причиной новых санкций в Минфине США назвали проведение специальной военной операции.

Так, в санкционный список вошли семь российских судов для перевозки, «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская Биржа, НРД и НКЦ и некоторые другие предприятия. Помимо прочего, был принят запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и хранением данных в облачных сервисах.

«В координации с Министерством торговли США и в соответствии с усилиями G7 по прекращению зависимости российской военно-промышленной базы от иностранных IT-систем Министерство финансов предприняло шаги по ограничению доступа российской военно-промышленной базы к определенному программному обеспечению и связанным с IT услугам», — говорится в сообщении.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя новые санкции, заявила, что Москва не оставит без ответа агрессивные действия Вашингтона.

«Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», — констатировала Захарова.

Что происходит с МосБиржей после введения санкций

Акции Московской Биржи обвалились в цене на 4,7% спустя 30 минут после введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, следует из данных торгов. К текущему моменту их стоимость составляет 239 рублей. При этом отмечается, что торги на МосБирже закрыты из-за Дня России, поэтому 13 июня ожидается более сильное падение.

Позднее МосБиржа сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня. На рынках валют и драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, кроме валютных пар с американским долларом и евро.

Центральный банк России заявил, что сделки с участием американских долларов и евро продолжат осуществляться на внебиржевом рынке. В ЦБ подчеркнули, что средства компаний и граждан остаются в сохранности. Заявление опубликовано на официальном сайте банка.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», — говорится в сообщении регулятора.

Кого могут коснуться санкции против МосБиржи

Санкции, введенные Соединенными Штатами против МосБиржи, повлияют на предпринимателей, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По словам финансового аналитика, гражданам, не имеющим отношения к бизнесу, не стоит волноваться.

«Волноваться простым обывателям особо не стоит, так как эти санкции и ограничения в высоких сферах касаются в основном предпринимателей. Бизнес есть бизнес, он никогда не прекращает свою деятельность, особенно там, где теряется прибыль. А тут он явно будет теряться. Но бизнес найдет выходы из этого положения. Биржа предназначена для того, чтобы там продавалась и покупалась валюта. То есть продавали те, кому она в данный момент не нужна, избыточна, а покупали валюты компании для выполнения своих контрактов по импорту», — отметил экономист.

По словам Беляева, западные компании, поставляющие товары и ожидающие выручку в данном случае окажутся в тяжелом положении, так как российская сторона будет просто не в состоянии заплатить им в той валюте, которая изначально была обозначена. В контрактах всегда есть пункт, который называется форс-мажорные обстоятельства, это значит, что в будущем российским заказчикам либо дадут какие-то послабления, либо импортерам придется соглашаться на оплату не в долларах или евро, а в другой валюте, подчеркнул собеседник.

«В любом случае данная ситуация — это толчок к тому, чтобы мы с дружественными странами больше использовали национальные валюты, то есть те, которые не находятся под давлением США. На какое-то время могут возникнуть проблемы с поставками товаров. Но оно будет недолгим», — добавил финансовый аналитик.

Что касается простых обывателей, которые продают и покупают валюту, то они это делают в небольших объемах, поэтому биржа сможет их обслуживать, пояснил специалист. Беляев посоветовал перестать рассматривать иностранную валюту, как защитный актив, поскольку времена меняются. При этом на курс данные санкции повлиять никак не должны, заключил экономист.

Что сказали в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Lenta.ru допустил, что МосБиржа будет работать в новом формате с долларами после введения санкций США против платформы. Депутат добавил, на это понадобится время. По словам Делягина, торги в долларах «как-то переналадят».

«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Я думаю, что просто некоторое время понадобится», — сказал политик.

Делягин подчеркнул, что Московская биржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а некоторым обозначением валюты. Это, в свою очередь, потребует определенной работы. Депутат полагает, что МосБирже нужно будет прописать новый регламент. В противном случае торги могут переместиться на другую площадку.

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