Лукашенко тепло поздравил Путина с Днем России Путин и Лукашенко обсудили развитие стратегического партнерства

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 июня провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств обсудили развитие стратегического партнерства и союзничества. Лукашенко также тепло поздравил Путина с Днем России.

Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником — Днем России. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая, — сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что у него есть вечный спор с Путиным: главы государств разошлись во мнениях в вопросе погоды. Российский лидер любит нормальную, теплую погоду, тогда как он сам любит погоду похолоднее, уточнил глава республики.

Ранее президент Белоруссии со своим шпицем Умкой прокатился на сегвее в Иркутске. Ведущая программы «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» сочла видео «коротким, но крутым». В ролике Лукашенко уверенно стоит на двухколесном транспорте. Одной рукой он держался за руль, а другой обнимал любимого питомца.