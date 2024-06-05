Лукашенко раскрыл подробности вечного спора с Путиным Лукашенко заявил, что вечно спорит с Путиным о погоде

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/Kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть вечный спор с российским лидером Владимиром Путиным: главы государств разошлись во мнениях в вопросе погоды. Путин любит нормальную, теплую погоду, тогда как он сам любит погоду похолоднее, уточнил Лукашенко. Слова президента республики приводит Telegram-канал «Пул Первого».

У нас вечный спор с президентом России. Он любит нормальную погоду, теплую. А я вообще не могу [терпеть теплую погоду], — передает источник слова белорусского лидера.

Ранее президент Белоруссии со своим шпицем Умкой прокатился на сегвее в Иркутске. Ведущая программы «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» сочла видео «коротким, но крутым». В ролике глава республики уверенно стоит на двухколесном транспорте. Лукашенко одной рукой держался за руль, а другой обнимал любимого питомца.

Ранее президенты России и Белоруссии обсудили саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в июне. В рамках встречи будет принято решение о статусе Минска в ШОС. Стороны также поговорили о визите Владимира Путина в столицу Белоруссии 24 мая. В Кремле отметили, что итоги переговоров придали существенный импульс двустороннему сотрудничеству.