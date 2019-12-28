https://static.news.ru/photo/45d92586-2966-11ea-be35-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его жена, фигуристка Татьяна Навка была сильно занята подготовкой нового ледового шоу «Спящая красавица», поэтому в последний месяц он не видел свою супругу.

Я жену не видел больше месяца. А ещё у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы фактически не пересекались последние пару месяцев, — цитирует Пескова РИА Новости.

Также он добавил, что боялся за супругу, когда она парила над спортивной ареной на специальной конструкции. Однако представитель Кремля отметил, что гордится смелостью своей жены.

В представлении была задействована старшая дочь Татьяны Навки Саша Жулина, которая занималась музыкальным сопровождением. Она исполнила вокальную партию фигуристки Алины Загитовой.

Как ранее писал NEWS.ru, по окончании представления «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Навка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк. Она попросила отца девочки, участника шоу Петра Чернышёва, выйти вместе с ней на лёд.