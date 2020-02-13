https://static.news.ru/photo/f0a9f726-4e76-11ea-af99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский зоопарк/Moscow Zoo/facebook.com

В Московском зоопарке самец панды сделал валентинку для своей подруги. Животное по кличке Жуи раскрасило деревянное сердечко для своей избранницы Диндин.

Большие панды начали «брать уроки живописи» ещё в конце 2019 года, сообщили в пресс-службе зоопарка. Такие тренинги, как правило, проводятся с приматами, ластоногими, слонами и некоторыми представителями семейства медвежьих.

Что касается Жуи, то ему больше всего нравится рисовать красным цветом.

В День святого Валентина, 14 февраля, его валентинку поместят в вольер Диндин вместе с особым праздничным угощением и новыми игрушками. Жуи тоже получит сюрприз по случаю праздника. Какой именно — в зоопарке рассказывать не стали.

Ранее NEWS.ru писал, что у кустарниковой собаки, которая занесена в Международную Красную книгу, в Московском зоопарке родились три щенка.