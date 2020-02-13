В Московском зоопарке самец панды сделал валентинку для своей подруги. Животное по кличке Жуи раскрасило деревянное сердечко для своей избранницы Диндин.
Большие панды начали «брать уроки живописи» ещё в конце 2019 года,
Что касается Жуи, то ему больше всего нравится рисовать красным цветом.
В День святого Валентина, 14 февраля, его валентинку поместят в вольер Диндин вместе с особым праздничным угощением и новыми игрушками. Жуи тоже получит сюрприз по случаю праздника. Какой именно — в зоопарке рассказывать не стали.
Ранее NEWS.ru писал, что у кустарниковой собаки, которая занесена в Международную Красную книгу, в Московском зоопарке родились три щенка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен