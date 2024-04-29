Офицеры ВСУ засомневались в победе Киева: новости СВО на вечер 29 апреля

Фото: МО Украины

Настроение среди украинских бойцов на передовой плохое, несмотря на военную помощь Вашингтона в размере $61 млрд, пишет издание Blick. Его журналисты на условиях анонимности поговорили с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выяснили, что они больше не верят в победу Киева. Вместо воодушевления на фронте царит затишье, так как в украинской армии ждут к осени, что Донбасс сдадут.

Один из украинских офицеров, который находится под Часовым Яром, предположил, что Донбасс падет к октябрю 2024 года и Киеву придется начать переговоры с Москвой. Еще один командир допустил, что россияне заставят украинцев атаковать европейцев в составе своей армии.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 29 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Какое село в ДНР взяли под контроль ВС РФ?

Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Семеновка в ДНР, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, также было нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ. В их числе значились наемники Иностранного легиона.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников Иностранного легиона», — говорится в сообщении.

Сколько человек и техники потеряли ВСУ?

Потери Украины в районах Красногоровки и Константиновки в ДНР составили до 395 солдат, заявили в Минобороны России. Кроме того, ВСУ потеряли три танка, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм орудие Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

Группировка войск «Днепр» за сутки ликвидировала 45 украинских военнослужащих. Огневое поражение было нанесено скоплениям солдат 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Степногорск и Преображенка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Восток» за сутки заняли более выгодные рубежи, в ходе боестолкновений ВСУ потеряли до 125 военных. В МО РФ уточнили, что бойцы «Востока» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Старомайорское и Водяное в ДНР.

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, снаряд РСЗО «Ураган» и управляемую авиабомбу JDAM. Всего, по данным МО РФ, с начала СВО было сбито 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, а также 23 609 БПЛА.

Экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации ВВС России сорвали ротацию подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Юг». Штурмовики ударили по противнику неуправляемыми авиационными ракетами. После удара авиационными средствами поражения российские летчики совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Фото: МО РФ

Какая обстановка складывается вокруг Часова Яра?

ВС России нанесли удар по Часову Яру высокоточными авиационными бомбами, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также опубликовал видео точечной работы российских бойцов. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видно, как военнослужащие поражают цель. После из точки поражения в небо вздымаются черные клубы дыма.

Два элитных подразделения спецслужб Украины могли быть ликвидированы под Часовым Яром, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, речь идет о «Белых волках» и «Рейнджерах». Последний отряд был создан по стандартам НАТО.

Военкор объяснил, что украинский Генштаб был вынужден задействовать элитные резервы. По его словам, причинами могли стать большие потери и отказ некоторых бригад идти в бой.

Что сказал Столтенберг о дальнейшем вооружении Украины?

Страны Североатлантического альянса должны сделать своим приоритетом вооружение Украины, заявил на выступлении в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что озвученных обещаний по снабжению Киева боеприпасами и системами ПВО недостаточно. Столтенберг также выразил мнение, что Украине еще «не поздно одержать победу». Однако для этого союзники должны исполнить все свои обещания по поддержке Киева, резюмировал он.

«Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины», — сказал он.

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Йенс Столтенберг

Когда ВСУ могут попытаться атаковать Крымский мост снова?

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что украинские военные могут атаковать Крымский мост в день инаугурации президента России Владимира Путина — 7 мая или в День Победы — 9 мая, цель ВСУ — омрачить россиянам праздник.

Он отметил, что Крымский мост всегда будет среди приоритетных целей Киева, поскольку Россия сделала жизнь на полуострове лучше и современнее, а Украина 20 лет «выжимала оттуда все соки», пользуясь советским наследием.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту 40 ракетами. Он также считает, что удар попытаются нанести 7 мая — в день инаугурации президента. Эксперт допустил, что новая попытка атаки на Крымский мост будет состоять из двух фаз. Первая может заключаться в запуске до 100 беспилотников различного типа, после чего полетят западные снаряды.

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