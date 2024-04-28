ВС РФ ударили по замаскированным позициям ВСУ: удалось ли поразить цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны России сообщили, что экипажи БМП-3 ударили по огневым точкам и живой силе Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Что известно, удалось ли поразить цели?

Что рассказали в Минобороны

В российском военном ведомстве заявили, что экипажи БМП-3 уничтожили огневые точки и живую силу ВСУ в зоне СВО. Контроль уничтожения целей проводился расчетами беспилотных летательных аппаратов, они в режиме реального времени передавали результаты на командный пункт.

«Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе пулеметный расчет и расчет ПТРК боевиков ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж боевой машины пехоты выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику», — говорится в сообщении.

Командир бронегруппы с позывным Кикс рассказал о процессе работы и выполнения задач военнослужащими.

«Поражаем цели по необходимости поступления задач. Если кого обнаружим, то туда отрабатывает 100-миллиметровое орудие наше. Корректирует нас коптер, стреляем частенько по блиндажам, траншеям. Бывает, что необходимо поразить огневые точки», — сказал он.

После выполнения боевой задачи экипаж БМП-3 в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район, добавили в Минобороны.

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Подразделения Западной группировки ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 50 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике формирований 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 103-му батальону территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», — отметили в пресс-центре.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов. Кроме того, средствами ПВО группировки уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери противника составили до 50 военнослужащих, четыре артиллерийские системы, восемь минометных расчетов, а также пять пикапов.

Кроме того, в МО рассказали, что расчет 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ночью уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Расчеты реактивных систем залпового огня „Ураган“ отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск „Восток“ продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Один из расчетов уничтожил командный пункт ВСУ во время ночного боевого выхода», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сахалинские артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы, обеспечив максимальный урон живой силе противника. Корректировку огня обеспечили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

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