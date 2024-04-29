Названы две вероятные даты попыток ВСУ атаковать Крымский мост Депутат Журавлев: ВСУ могут попытаться атаковать Крымский мост 7 и 9 мая

Фото: МО Украины

Украинские военные могут атаковать Крымский мост в день инаугурации президента России Владимира Путина — 7 мая или в День Победы — 9 мая, цель ВСУ — омрачить россиянам праздник, таким предположением поделился с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Крымский мост всегда будет среди приоритетных целей Киева, поскольку Россия сделала жизнь на полуострове лучше и современнее, а Украина 20 лет «выжимала оттуда все соки», пользуясь советским наследием.

Чтобы омрачить россиянам праздник, уверен, что дополнительные усилия украинские спецслужбы приложат, чтобы приурочить атаку [на Крымский мост] к инаугурации президента или Дню Победы, — считает парламентарий.

По его словам, ВСУ перешли к терактам за неимением успехов на фронте, чтобы вдохновить собственное население и оправдаться перед Западом за гигантские суммы денежной помощи, «которые исчезают на Украине, как в черной дыре». Журавлев добавил, что все объекты в России находятся под серьезной защитой.

Ранее экс-глава МИД Литвы, действующий посол республики в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Он подписал свой пост: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».