Что сейчас происходит в зоне СВО: успехи ВС РФ, атака на Крым, Часов Яр

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние события и новости в зоне СВО сегодня, 28 апреля 2024 года. Какую интересную информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.Ru.

Что известно о ночной атаке ВСУ на Крым

«Ночью украинские формирования провели атаку на мыс Тарханкут. Для удара, как и в случае с Джанкоем, были использованы оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Целью были подразделения ПВО, размещенные в этом районе. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако само нападение в очередной раз произошло ночью в условиях плохой видимости. Неясно, какая модификация была использована. При пуске из окрестностей Очакова ВСУ могли применить и более старые версии с дальностью не более 165 км. По прямой дистанции они вполне дотягиваются до Крыма», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что на фоне официальных новостей о передаче модификаций с боевым радиусом до 300 км украинские формирования могли осуществить пуск и из Одесской области, например с полигона Алибей.

«В прошлом году ВСУ неоднократно, но безуспешно били по Крыму из этого района оперативно-тактическим комплексом „Гром-2“. Именно из-за отсутствия результатов было принято решение прекратить их использование по Крыму. Тактика противника объяснима намерением снизить возможности подразделений ПВО, прикрывающих полуостров. Перед планируемой атакой на Крымский мост ВСУ хотят достичь преимущества в ракетном и беспилотном вооружении, и силы ПВО являются главным препятствием», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: NEWS.ru

Битва за Часов Яр: последние новости на сегодня

«Штурмовики Су-25 отрабатывают по позициям ВСУ в городе Часов Яр, поддерживая наступление пехоты и десантников», — пишет военкор Александр Коц.

«На Часовоярском направлении без особых изменений. Продолжаются позиционные бои на восточных окраинах Часова Яра при активной работе средств дальнего поражения ВС РФ. Также российские войска стремятся улучшить свои позиции с флангов», — передает WarGonzo.

«ВС РФ добьются значительных тактических успехов в ближайшие недели, поскольку Украина испытывает нехватку боеприпасов и вооружения. Темп российских штурмовых действий на Авдеевском направлении выше, чем в районе Часова Яра, однако российские войска активизируют наступление в ближайшие недели», — рассказали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

ВС РФ после взятия Часова Яра превратят город в плацдарм для атак на «костяк обороны ВСУ», считает канадское издание СВС News. Тогда «наиболее уязвимыми» позициями украинской армии окажутся Константиновка и Дружковка на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере, подчеркнул Эндрю Чанг. Часов Яр — важный логистический центр, который ВСУ используют для перегруппировки. В случае его потери город будет очень сложно отбить обратно, добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

«Отражены четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 „Рапира“. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“ и полевой склад боеприпасов», — добавили в ведомстве.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Как украинцы оригинальным способом пытаются уйти от мобилизации

«На Украине сейчас настало время женщин-инвалидов. Огромное число предложений им выйти замуж. Причина проста — с женой-инвалидом мужчина призывного возраста может вырваться из концлагеря Украины и избежать мобилизации. Многие замужние женщины-инвалиды фиктивно разводятся со своими мужьями, потом фиктивно выходят замуж, получают за это до 10 тысяч долларов. И спокойно живут как раньше. Какие еще уловки изобретет талантливый русский ум в украинском концлагере?» — написал политолог Сергей Марков.

Много ли у российской армии кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы — игра, в которую можно играть вдвоём.

«11 июля 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил использовать кассетные боеприпасы против ВСУ в ответ на поставки таких боеприпасов на Украину из США. Тогда же Шойгу отметил, что у российских сил есть на вооружении кассетные бомбы, которые „гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее“. Позднее от слов перешли к делу. Любопытно также, что кассеты применяются не только по важным объектам ВСУ, а вообще по любым целям, когда стоит задача на поражение. Это означает, что кассетных боеприпасов у российской армии хватает и их нехватки в перспективе не ожидается», — пишет «Военная хроника».

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