Военкор раскрыл подробности атак ВСУ на жилые районы ДНР Военкор Руденко: ВСУ обстреляли три жилых района ДНР за прошедшие сутки

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли за прошедшие сутки три района Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, в частности, под удар украинской армии попал жилой сектор в Донецке, в результате чего пострадали две женщины.

Так, в Куйбышевском районе Донецка в результате артиллерийского обстрела частного жилого сектора ранения различной степени тяжести получили женщины 1933 г. р. и 1951 г. р., — написал Руденко.

Кроме этого, ВСУ атаковали населенный пункт Набережное. Там в результате детонации взрывоопасного предмета получил ранения мужчина. Украинские военные также обстреляли Никитовский район Горловки с применением РСЗО и артиллерии 155-мм калибра, в том числе с кассетной боевой частью.

Накануне неоднократным атакам со стороны ВСУ подвергалась Курская область. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что под удар украинских войск попали поселки Теткино и Новый Путь, а также населенный пункт Горналь. Пострадавших среди мирного населения нет. По словам главы региона, в ответ российская армия нанесла удары по выявленным позициям ВСУ.