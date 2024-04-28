Что известно о задержании участников «Коррозии металла»: последние новости

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Сергей Паук Троицкий

Полиция составила административные протоколы на задержанных ночью в Нижнем Новгороде музыкантов группы «Коррозия металла» по статье о пропаганде нацистской символики. Какие известны подробности случившегося сегодня, 28 апреля?

Что произошло на концерте «Коррозии металла»

Группа «Коррозия металла» 27 апреля выступала в клубе «Ненависть» в рамках гастрольного тура по российским городам. По данным Telegram-канала Baza, во время концерта силовики ворвались в заведение и положили на пол всех зрителей.

«Посетители концерта рассказали, что причиной задержания могла быть тематика песен. „Коррозия металла“ играет треш-метал, тексты их песен — с ультраправым националистическим уклоном. Ранее несколько композиций группы попадали в списки Минюста как экстремистские», — говорится в сообщении канала.

Директор коллектива Мария Рунова сообщила, что задержание произошло в перерыве между песнями. По ее данным, правоохранители сказали, что у них есть претензии к «мерчу группы».

Рунова уточнила, что правоохранители обратили внимание на не предназначенную для продажи символику на брендированной продукции группы «Коррозия металла». По словам директора группы, речь идет о «древнеславянских символах в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Baza утверждает, что в ходе задержания пострадали несколько человек. В частности, у Руновой диагностировали сотрясение мозга, а один из организаторов концерта получил сильный ушиб, пишет канал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто был задержан на концерте группы «Коррозия металла»

Мария Рунова сообщила, что вместе с рокерами было задержано около 40 посетителей концерта. Свидетели инцидента заявили Telegram-каналу SHOT, что, помимо членов группы, были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики.

«По словам фанатов, помимо членов группы, были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики, а также находящиеся, предположительно, в наркотическом опьянении. Официальные причины задержания пока неизвестны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в ходе следственных действий в клубе «Ненависть» были задержаны лидер рок-группы Сергей Паук Троицкий и двое гитаристов. Правоохранители Нижнего Новгорода составили административные протоколы на музыкантов.

«57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)», — отметили в ведомстве.

Статья 20.3 КоАП РФ предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Сообщается, что во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли книги и более 20 футболок, на которые была нанесена запрещенная символика. Расследование продолжается.

Когда будет суд, состоятся ли следующие концерты группы

Мария Рунова сообщила SHOT, что лидер группы Сергей Троицкий до сих пор находится в отделении, с ним — два гитариста «Коррозии металла». Директор коллектива надеется, что суд пройдет в понедельник и концертный тур не сорвется. Музыканты должны через два дня, 30 апреля, выступить в Саратове.

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