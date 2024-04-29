Минобороны сообщило о взятии нового населенного пункта в зоне СВО Минобороны: ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Семеновка в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Семеновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, также было нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ. Среди них, в том числе, наемники «Иностранного легиона».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве уточнили, что силы противовоздушной обороны в свою очередь сбили 22 беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения Центральной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение живой силе и технике противника. По данным МО, военные также отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в ряде районов ДНР.