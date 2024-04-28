ВС России взяли Новобахмутовку под полный контроль

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Подразделения Центральной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение живой силе и технике противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, военные также отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в ряде районов ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В российском МО отметили, что вооруженные силы страны разбили формирования пехотной, механизированной и егерской бригад ВСУ у Ленинского, Керамика и Семеновки Донецкой Народной Республики. Кроме того, бойцами ВС РФ отражены 10 контратак украинских штурмовых групп в районе Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки и Нетайлово в ДНР.

Потери украинской стороны в результате действий поздравлений группировки войск «Центр» за сутки составили до 380 военных, танк, БМП и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы различные артиллерийские орудия.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что российская армия продвигается в зоне СВО, где нет украинских подготовленных укреплений и минных полей. По его словам, Вооруженные силы Украины не в силе создавать новые по мере приближения ВС России, поэтому они просто отступают. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.