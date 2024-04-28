Сладков одной фразой охарактеризовал происходящее на СВО Сладков: ВСУ отходят от своих позиций на фронте, а российская армия продвигается

Фото: МО РФ

Российская армия продвигается в зоне СВО, где нет украинских подготовленных укреплений и минных полей, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, Вооруженные силы Украины не в силе создавать новые по мере приближения ВС России, поэтому они просто отступают. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Все отходят! <...> Русское копье пробило украинские доспехи и входит в незащищенное тело, — написал военкор.

Ранее украинские источники сообщили, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в Донецкой области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. В общей сложности это почти четыре квадратных километра территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что российские силы начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, через которую перебрасываются резервы и техника ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы РФ начали масштабную кампанию по выводу из строя украинской железнодорожной инфраструктуры. Эксперт напомнил, что на Украине еще во времена Российской империи и СССР активно строились железные дороги, например, в Краматорске, Славянске, Павлограде, Харькове, а также в западной части страны. Ж/д узлы — это главный способ переброски ВСУ топлива, боеприпасов, техники и личного состава.