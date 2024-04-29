Военкор назвал элитные отряды ВСУ, которые «схоронили» под Часовым Яром Военкор Поддубный: ВС РФ могли уничтожить «Белых волков» и «Рейнджеров»

Фото: МО РФ

Два элитных подразделения спецслужб Украины могли быть ликвидированы под Часовым Яром, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, речь идет о «Белых волках» и «Рейнджерах». Последний отряд был создан по стандартам НАТО.

Информация, пока не подтвержденная визуально, появилась в ряде источников. Речь может идти о группе специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» Службы безопасности Украины и группе, созданной по стандартам НАТО — подразделении «Рейнджеры» Сил специальных операций ВСУ, — написал Поддубный.

Военкор объяснил, что украинский Генштаб был вынужден задействовать элитные резервы. По его словам, причинами могли стать большие потери и отказ некоторых бригад идти в бой.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВС России нанесли удар по Часову Яру высокоточными авиационными бомбами. Их он назвал русским чугунием. Военкор также опубликовал видео точечной работы российских бойцов. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видно, как удар поражает цель. После из точки поражения в небо вздымаются черные клубы дыма.