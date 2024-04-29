Генсек НАТО оставил послание союзникам из Киева Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников поставить вооружение Киева в приоритет

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Страны Североатлантического альянса должны сделать своим приоритетом вооружение Украины, заявил на выступлении в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters. Он добавил, что озвученных обещаний по снабжению Киева боеприпасами и системами ПВО недостаточно.

Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов, — уточнил генсек.

Столтенберг также выразил мнение, что Украине еще «не поздно одержать победу». Однако для этого союзники должны исполнить все свои обещания по поддержке Киева, резюмировал генсек.

Ранее Столтенберг подтвердил позицию блока о приеме Украины в Альянс. На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится, однако точно рано или поздно произойдет. Генсек НАТО также выразил готовность Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя. Сейчас их координируют Соединенные Штаты. Политик заявил о необходимости обеспечить «надежную и предсказуемую помощь» в течение всего конфликта.