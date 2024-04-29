Раскрыта ключевая деталь новой попытки Украины уничтожить Крымский мост Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут запустить по Крымскому мосту 40 ракет

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут ударить по Крымскому мосту 40 ракетами, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, есть вероятность, что удар попытаются нанести 7 мая — в день инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Вполне возможно, предположу, ВСУ попытаются нанести массированный удар по Крымскому мосту 7 мая, в день инаугурации Путина. Не исключу, что Киев все это время копил ракеты ATACMS, в том числе дальнобойные, копил Storm Shadow, в том числе тайно поставленные, — уточнил собеседник.

Эксперт допустил, что новая попытка атаки на Крымский мост будет состоять из двух фаз. Первая может заключаться в запуске до 100 беспилотников различного типа. Таким образом ВСУ попробуют отвлечь и перегрузить силы ПВО, отметил Матвийчук.

Вторая — запуск от 20 до 40 крылатых ракет ATACMS и Storm Shadow. Но мост, как признали сами натовцы, очень хорошо защищен, — резюмировал эксперт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев также выразил мнение, что украинские военные могут атаковать Крымский мост в день инаугурации президента России Владимира Путина — 7 мая или в День Победы — 9 мая, цель ВСУ — омрачить россиянам праздник. Он отметил, что Крымский мост всегда будет среди приоритетных целей Киева, поскольку Россия сделала жизнь на полуострове лучше и современнее, а Украина 20 лет «выжимала оттуда все соки», пользуясь советским наследием.