Главком ВСУ признал превосходство ВС РФ: новости СВО на утро 29 апреля

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 28 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что еще сказал Сырский

Украинский военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.

Главком ВСУ добавил, что наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении. Также, по его мнению, тяжелая обстановка наблюдается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, несмотря на военную помощь США, пишет Blick. К такому выводу издание пришло после беседы с некоторыми военнослужащими на фронте. Один из них уверен, что Украину ждет поражение.

Фото: МО РФ

Командиры на Восточном украинском фронте считают, что помощь США в $61 млрд едва поможет ВСУ одержать победу. Они полагают, что ситуация на фронте осложняется нехваткой силы, задержкой с поставками вооружения и произволом со стороны начальства.

Координатор городского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские силы уничтожили 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву. По его словам, также ранены восемь военных, они находятся в госпитале в микрорайоне Намыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали РФ

ВСУ обстреляли из минометов поселок Днепряны в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Жертвами атаки стали два мирных жителя. По его словам, действия украинской стороны приводят к жертвам по всей протяженности 15-километровой зоны вдоль Днепра.

Вооруженные силы Украины атаковали район храма в поселке Александровка на западе Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб ДНР. Нападение привело к гибели прихожанки. Огонь был открыт из артиллерии калибра 155 мм.

В результате происшествия погибла женщина 1952 года рождения. Кроме того, ранение получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи — женщина 1988 года рождения.

На территории Курской области произошли новые атаки со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела в деревне Успеновка и селе Снагость Кореневского района были проблемы с электроснабжением, но в настоящее время ситуация стабилизирована.

Фото: МО Украины

Также были зафиксированы прилеты в селах Горналь и Дарьино Суджанского района и недалеко от Искры Хомутовского района и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Пострадавших среди жителей нет. После обстрела в поселке Теткино Глушковского района произошел пожар на одной из улиц, повреждены четыре дома и один гараж. Пострадавшим будет оказана помощь.

Кроме того, были совершены попытки атак с использованием украинских беспилотников. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы БПЛА были перехвачены вблизи сел Волфино, Заря и Теткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района.

Где гремели взрывы на Украине

Накануне взрывы прозвучали во второй раз за сутки в подконтрольной Киеву части города Запорожья, сообщили местные мониторинговые группы. В регионе объявлялась воздушная тревога.

Данные об объявлении в Запорожской области воздушной тревоги появились в мониторинговых группах в 18:30 мск. Спустя 10 минут там сообщили о взрывах. В 19:18 появилось сообщение о том, что сигналу дали отбой.

О взрывах в Запорожье ранее проинформировало украинские издание «Суспильне». После этого глава местной военной администрации Иван Федоров рассказал, что в городе был поврежден промышленный объект.

Что нашли в Авдеевке

В Авдеевке найдены захоронения мирных жителей со следами пыток, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, у людей были связаны скотчем руки и ноги. Он добавил, что могилы делались в спешке, на что указывает характер захоронений.

Кимаковский отметил, что это не первый подобный случай. Как подчеркнул советник, похожие захоронения находили в Мариуполе и его окрестностях после взятия города под контроль Вооруженных сил России. По его словам, одного юношу украинские военные закопали живьем.

Готовы ли европейцы умирать, сражаясь за Киев

Европа с самого начала конфликта на Украине пообещала, что будет поддерживать Киев, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. При этом он подчеркнул, что европейцы не готовы умирать, сражаясь за Киев.

Фото: europarl.europa.eu Жозеп Боррель

Он пообещал, что ЕС будет помогать Украине до окончания военных действий на ее территории. Однако, по его мнению, которое, это не скоро случится.

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