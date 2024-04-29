Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах.
Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 28 апреля, читайте в материале NEWS.ru.
Что еще сказал Сырский
Украинский военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.
Главком ВСУ добавил, что наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении. Также, по его мнению, тяжелая обстановка наблюдается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Какая сейчас обстановка в зоне СВО
Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, несмотря на военную помощь США, пишет Blick. К такому выводу издание пришло после беседы с некоторыми военнослужащими на фронте. Один из них уверен, что Украину ждет поражение.
Командиры на Восточном украинском фронте считают, что помощь США в $61 млрд едва поможет ВСУ одержать победу. Они полагают, что ситуация на фронте осложняется нехваткой силы, задержкой с поставками вооружения и произволом со стороны начальства.
Координатор городского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские силы уничтожили 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву. По его словам, также ранены восемь военных, они находятся в госпитале в микрорайоне Намыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Как ВСУ атаковали РФ
ВСУ обстреляли из минометов поселок Днепряны в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Жертвами атаки стали два мирных жителя. По его словам, действия украинской стороны приводят к жертвам по всей протяженности 15-километровой зоны вдоль Днепра.
Вооруженные силы Украины атаковали район храма в поселке Александровка на западе Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб ДНР. Нападение привело к гибели прихожанки. Огонь был открыт из артиллерии калибра 155 мм.
В результате происшествия погибла женщина 1952 года рождения. Кроме того, ранение получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи — женщина 1988 года рождения.
На территории Курской области произошли новые атаки со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела в деревне Успеновка и селе Снагость Кореневского района были проблемы с электроснабжением, но в настоящее время ситуация стабилизирована.
Также были зафиксированы прилеты в селах Горналь и Дарьино Суджанского района и недалеко от Искры Хомутовского района и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Пострадавших среди жителей нет. После обстрела в поселке Теткино Глушковского района произошел пожар на одной из улиц, повреждены четыре дома и один гараж. Пострадавшим будет оказана помощь.
Кроме того, были совершены попытки атак с использованием украинских беспилотников. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы БПЛА были перехвачены вблизи сел Волфино, Заря и Теткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района.
Где гремели взрывы на Украине
Накануне взрывы прозвучали во второй раз за сутки в подконтрольной Киеву части города Запорожья, сообщили местные мониторинговые группы. В регионе объявлялась воздушная тревога.
Данные об объявлении в Запорожской области воздушной тревоги появились в мониторинговых группах в 18:30 мск. Спустя 10 минут там сообщили о взрывах. В 19:18 появилось сообщение о том, что сигналу дали отбой.
О взрывах в Запорожье ранее проинформировало украинские издание «Суспильне». После этого глава местной военной администрации Иван Федоров рассказал, что в городе был поврежден промышленный объект.
Что нашли в Авдеевке
В Авдеевке найдены захоронения мирных жителей со следами пыток, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, у людей были связаны скотчем руки и ноги. Он добавил, что могилы делались в спешке, на что указывает характер захоронений.
Кимаковский отметил, что это не первый подобный случай. Как подчеркнул советник, похожие захоронения находили в Мариуполе и его окрестностях после взятия города под контроль Вооруженных сил России. По его словам, одного юношу украинские военные закопали живьем.
Готовы ли европейцы умирать, сражаясь за Киев
Европа с самого начала конфликта на Украине пообещала, что будет поддерживать Киев, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. При этом он подчеркнул, что европейцы не готовы умирать, сражаясь за Киев.
Он пообещал, что ЕС будет помогать Украине до окончания военных действий на ее территории. Однако, по его мнению, которое, это не скоро случится.
Читайте также:
Дроны в четырех областях, угроза в Воронеже: как ВСУ атакуют РФ 28 апреля
ВС РФ ударили по замаскированным позициям ВСУ: удалось ли поразить цели
Что сейчас происходит в зоне СВО: успехи ВС РФ, атака на Крым, Часов Яр