Российские войска ликвидировали иностранных наемников в Николаеве Подпольщик Лебедев: российская армия ликвидировала 14 иностранных наемников

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Российские силы уничтожили 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву, рассказал РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также ранены восемь военных, они находятся в госпитале в микрорайоне Намыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в <...> микрорайоне Намыв, — уточнил Лебедев.

Подпольщик также добавил, что раненых иностранных наемников содержат отдельно. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а шестеро стабилизированы.

По словам Лебедева, жители Николаева рассказывали о появлении в городе граждан Канады, США и других стран. Они располагались в отелях«Ривьера» и «Хелен». По информации подполья, удар нанесли именно по этим гостиницам. После этого к отелям приехали скорые, а подъезды к зданиям заблокировали военные и Служба безопасности Украины.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» показал работу расчета группировки N, управляющего беспилотниками, на Харьковском направлении. На кадрах, опубликованных каналом, запечатлен момент уничтожения самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.