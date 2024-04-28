Blick: украинские командиры потеряли веру в победу Blick: командиры ВСУ не верят в победу Украины вопреки военной помощи США

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, несмотря на военную помощь США, пишет Blick. К такому выводу издание пришло после беседы с некоторыми военнослужащими на фронте. Один из них уверен, что Украину ждет поражение.

Оружие и боеприпасы на сумму $61 млрд — Америка отправляет на Украину новый мегапакет. Европа вздыхает, Киев вежливо благодарит. Но среди [украинских] бойцов на передовой <...> царит смертельное затишье, — сказано в статье.

Командиры на Восточном украинском фронте считают, что помощь США в $61 млрд едва ли поможет ВСУ одержать победу. Они уверены, что ситуация на фронте осложняется нехваткой живой силы, задержками с поставками вооружения и боеприпасов и произволом со стороны начальства.

К октябрю русские займут Донбасс, затем конфликт замерзнет, и нам придется вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, — поделился офицер 5-й штурмовой бригады в Часовом Яре.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а некоторых направлениях добилась тактических успехов.