Курскую область вновь несколько раз атаковали со стороны ВСУ

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На территории Курской области произошли новые атаки со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В результате обстрела в деревне Успеновка и селе Снагость Кореневского района были проблемы с электроснабжением, но в настоящее время ситуация восстановлена.

Также были зафиксированы прилеты в селах Горналь и Дарьино Суджанского района, а также недалеко от Искра Хомутовского района и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Пострадавших среди жителей нет. После обстрела в поселке Теткино Глушковского района произошел пожар на одной из улиц, повреждены четыре дома и один гараж. Пострадавшим будет оказана помощь.

Также были совершены попытки атак с использованием украинских беспилотников. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы БПЛА были перехвачены вблизи сел Волфино, Заря и Теткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района.

Накануне Курская область также неоднократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района.