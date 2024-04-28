Взрывы прозвучали в Запорожье второй раз за сутки

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Взрывы прозвучали во второй раз за сутки в подконтрольной Киеву части города Запорожья, сообщают местные мониторинговые группы. В регионе объявлялась воздушная тревога, ее уже отменили.

Данные об объявлении в Запорожской области воздушной тревоги появились в мониторинговых группах в в 18:30 мск. Спустя 10 минут там сообщили о взрывах. В 19:18 появилось сообщение о том, что сигналу дали отбой.

О взрывах в Запорожье ранее сообщило украинские издание «Суспильне». После этого глава местной военной администрации Иван Федоров рассказал в Telegram-канале, что в городе был поврежден промышленный объект.

Ранее в пресс-службе компании ДТЭК сообщили, что оборудование четырех теплоэлектростанций крупнейшего украинского энергохолдинга серьезно повреждено в ночь на субботу, 27 апреля. Там отметили, что это произошло в результате ударов. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

В начале апреля ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. Пять из шести ТЭС были серьезно повреждены.

До этого глава администрации Черкасской области Украины Игорь Табурец заявил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения, где ранее были слышны взрывы. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, власти региона не уточняют.